Lapresse.it - Tony Effe escluso dal concerto di Capodanno a Roma, anche Mahmood rinuncia

non salirà sul palco in occasione deldiper solidarietà nei confronti dinei giorni scorsi dall’evento da parte del Comune di: “No alla censura”“Ho aspettato fino all’ultimo perché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione didaldi. Ritengo sia una forma di censura per cui decidoio di non partecipare aldella Capitale – ha scrittoin una story su Instagram – Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata, ma non deve esistere censura”.