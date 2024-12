Quilink.it - Tommaso Zorzi smentisce i rumor sul flirt con Spolverato

Alessandro NunziatiDa alcune settimane si sono intensificate le voci sull’orientamento sessuale di Lorenzo, alimentando un dibattito sui social e nei media. Tutto è iniziato quando Javier Martinez ha rivelato una confidenza ricevuta da Shaila Gatta durante una conversazione sotto le coperte. Secondo Martinez, Shaila avrebbe espresso dubbi sui gusti di Lorenzo, dicendo: “Secondo me, a lui piacciono i maschi.”Le indiscrezioni sono state ulteriormente alimentate da Biagio D’Anelli, che ha dichiarato che Lorenzo avrebbe un’amicizia particolare con un noto “guru della moda”. Giacomo Urtis ha aggiunto che questa figura lavorerebbe per Alviero Martini. Nonostante ciò, Lorenzo ha categoricamente smentito queste affermazioni. A peggiorare la situazione, è circolata una foto in cui Lorenzo è ritratto accanto a un altro uomo, ma l’immagine non mostra alcun contesto compromettente.