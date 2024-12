Movieplayer.it - The New Toy, recensione: i soldi fanno davvero la felicità? Una (buona) commedia risponde alla domanda

Il protagonista di The New Toy, sommerso dai debiti, si ritrova a vestire l'imbarazzante ruolo di "giocattolo" personale per il figlio dell'uomo più ricco di Francia, con tutte le conseguenze del caso. Su Rai2, RaiPlay e Prime Video. Sami, quarantenne di origini marocchine, vive nei quartieri popolari di Parigi ed è prossimo a diventare padre, con sua moglie Jihane incinta del loro primo figlio. L'uomo è pieno di debiti e pur di saldarli in tempo accetta un lavoro come guardiano notturno in un grande magazzino, di proprietà di Philippe Etienne, ovvero l'uomo più ricco di Francia: un individuo freddo e calcolatore, diventato ancor più insensibile da quando sua moglie è morta un anno prima. Come scopriamo in The New Toy, da qual momento il magnate si è dedicato completamente al suo lavoro, ignorando i bisogni del figlioletto Alexandre, .