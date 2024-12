Calciomercato.it - Spavento per Donnarumma: calcio in faccia e cambio obbligato

Il portiere del Psg è stato costretto ad uscire nel corso del primo tempo della sfida contro il Monaco a causa di un duro scontro di giocoNon è affatto passato inosservato quanto successo aal minuto 18 della sfida tra Monaco e Psg. In uscita per frenare un’incursione avversaria, il portiere del Psg è stato colpito da una tacchettata di Wilfried Singo.perin(LaPresse) –mercato.itL’ex esterno del Torino non è riuscito a frenare la corsa e per inerzia ha colpito (involontariamente) in volto l’estremo difensore italiano nel tentativo di evitarlo. Immediate le cure mediche perche, dopo essere rimasto a terra per qualche minuto, è stato prontamente sostituito, lasciando il campo con un evidente taglio che parte dalla parte inferiore dell’occhio e arriva alla parte bassa della guancia.