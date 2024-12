Oasport.it - Sci alpino, cancellata la terza prova cronometrata di discesa in Val Gardena

Leggi su Oasport.it

Prevenire problemi e far tirare il fiato agli sciatori. Non andrà in scena domani lae ultimadimaschile in Val. Sulla mitica Saslong, si sono già tenuti due training che hanno permesso agli atleti di studiare le traiettorie ed essere pronti al week-end all’insegna della velocità nella Coppa del Mondo di scimaschile.Un fine-settimana che prevede venerdì 20 dicembre il superG, mentre sabato 21 ci sarà lalibera. È ragionevole pensare che gli organizzatori abbiano deciso di cancellare il terzo allenamento in modo da consentire agli atleti di recuperare alla perfezione in vista di quel che sarà. Da dire, anche, che le condizioni meteorologiche siano in peggioramento. Pertanto, bisognerà prestare attenzione anche a questa variabile.Stando a quanto si è visto finora in Val, Mattia Casse è decisamente centrato.