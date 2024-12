Ilfattoquotidiano.it - Ricavi delle comunicazioni, la Rai rimane in vetta ma avanzano i giganti del Web come Google, Facebook ed Amazon

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il businessin Italia vale 19,4 miliardi di euro e, ad accaparrarsene la fetta più grossa, sono la Rai e, un po’ a sorpresa,che sopravanza Sky e Mediaset, portandosi dalla quarta alla seconda posizione. Sono i dati relativi al 2022 ma diffusi oggi dall’Agenzia per leriguardo a quello che viene definito Sistema Integrato(Sic). In sostanza si tratta deidi varia provenienza che incassano le società di media e comunicazione in Italia.La parte più corposa proviene dalla pubblicità on line (6,3 miliardi di euro) che spiega anche la posizione di vertice die il quarto posto di Meta (, Instagram, Whatsapp). Seguono i proventi della pubblicità tradizionale, in tv o sui giornali, che ha fruttato poco meno di 5 miliardi.