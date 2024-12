Quotidiano.net - Report, perché il programma di Sigfrido Ranucci è di nuovo al centro delle polemiche

Roma, 18 dicembre 2024 – Non si arresta la polemica politica dopo l’articolo con cui Il Giornale accusa la trasmissionedi aver ricevuto "dossier sottobanco" da emissari della società Equalize, finita aldell'inchiesta della Procura di Milano. Il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della commissione di Vigilanza Rai, ha presentato un’interrogazione per sapere se la Rai sia a conoscenza di quanto accaduto e quali misure intenda adottare. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, ospite della trasmissione Mediaset "E' ancora Cartabianca", è intervenuto sul caso: "Mi è dispiaciutoche se l'è presa con i miei parenti. Con mio padre, che è l'opposto di quello che i signori hanno detto. La persona più limpida che abbia mai conosciuto, che è morto da vent'anni e non può neanche dire: ma che cazzo state dicendo.