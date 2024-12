Liberoquotidiano.it - Passaporti, Altroconsumo: migliorano tempi attesa ma non abbastanza in grandi città

Roma, 18 dic. (Adnkronos) -diper il rilascio e il rinnovo dei, ma nonnelle. E' quanto emerge da un'inchiesta disu un campione di 20.Nella maggior parte dei centri urbani (14 su 20) l'appuntamento in questura è disponibile dopo uno o due giorni o al massimo una settimana (Bari e Bolzano). "Un segnale importante che va nella direzione di una normalizzazione del servizio tanto più se consideriamo che in moltesolo sei mesi fa si aspettavano mesi per avere l'appuntamento, parliamo di Pordenone, Bologna e Cagliari", si rileva. Invece nellafriulana si è passati da un'di più di 8 mesi registrata nell'aprile scorso, ai 2 giorni del 12 novembre. I bolognesi hanno trovato l'appuntamento per il giorno dopo, mentre sei mesi fa dovevano aspettare più di due mesi.