Iodonna.it - Novità importante per chi desidera uscire dal lavoro prima dell'età standard: si potrà utilizzare la pensione integrativa per raggiungere la soglia minima di accesso alla pensione anticipata a 64 anni

Una significativasi profila all’orizzonte per i lavoratori italiani. La commissione Bilancioa Camera ha approvato un emendamento che introduce una formula nuova per l’a 64, combinando per lavolta previdenza obbligatoria e complementare. Godersi laall’estero? Ecco le mete più vantaggiose Xa 64in vistaLa misura, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, apre nuovi scenari per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995.