Ma è stato davvero detto ‘Houston abbiamo un problema’ sull’Apollo 13?

“Houston,un problema” è una delle citazioni più celebri nella cultura pop, resa famosa dal film Apollo 13 di Ron Howard del 1995. Tuttavia, la frase reale, pronunciata nel 1970 dagli astronauti della missione Apollo 13, nel mezzo della crisi che stavano vivendo era leggermente diversa, ovvero “Houston, we’ve had a problem here“, tradotto in “Houston,avuto un problema qui“. Gli sceneggiatori hanno modificato la frase per sottolineare come in realtà i problemi fossero purtroppo in corso.Nel 1970, Apollo 13 era destinata a diventare la terza missione con atterraggio sulla Luna, ma un’esplosione nei serbatoi di ossigeno cambiò drasticamente il suo corso. Pochi giorni dopo il lancio, l’astronauta John Swigert, che nel film è interpretato da Kevin Bacon comunicò al controllo missione di Houston la frase originale: “Houston, we’ve had a problem here“.