Oasport.it - LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 36-27, Eurolega basket in DIRETTA: Belinelli e Cordinier guidano la reazione bolognese nel secondo quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41-36‘ON FIRE’: ALTRI DUE PUNTI, -5.41-34 Risponde subito Alec Peters per ristabilire il -7.38-34 MARCO! TRIPLA E 12 PUNTI PER IL CAPITANO EX SAN ANTONIO SPURS, -4.38-31 Luka Vildoza da due.36-31 2/2 per Achille Polonara in lunetta.36-29 Piazzato diper il -7a metà.36-27 Un solo libero segnato da Peters.35-27 MARCO! LA BOMBAAAAAAA35-24 Larentzakis replica prontamente alla stessa maniera.Il francese fallisce il libero aggiuntivo.32-24 COOORDINIEEEERR! TRIPLA COL FALLOOOOOOOOO32-21 Tripla di Alec Peters: l’reagisce, +11!29-21 Terzo tempo ben eseguito da Isaia: la Segafredo risale ancora, parziale di 10-2 per il -8.29-19 MARCO! CHE GIOCATA DEL CAPITANO, -10