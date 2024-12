Cinemaserietv.it - Lilo e Stitch, nel teaser del live action Disney, Stitch è come Simba!

In occasione dell’uscita nei cinema di Mufasa,ha pubblicato un nuovodella versionedi, aperta parodia di alcune delle scene più iconiche del classico ambientato nella savana: cogliendo due piccioni con una fava, la Casa del Topo promuove così simultaneamente, al grido di ‘Lunga vita al re’ due dei suoi prodotti cinematografico di punta dei prossimi mesi: la nuova versione della storia ambientata agli Hawaii è infatti prevista per il 2026.Nel buffo, dicevamo, l’ambientazione africana fa temere per un attimo di aver sbagliato a cliccare, se non fosse che dallo schermo spunta sorridente proprio, in braccio a una figura sconosciuta, nell’iconica posa da ‘cucciolo’ che fu disin dal 1994, anno d’uscita del primo Re Leone.ne Il Re LeoneAvevamo già fatto la conoscenza della versione modernizzata dineld’annuncio della data d’uscita del film, allorché era stata pubblicata anche la sinossi ufficiale del film, diretto da Dean Fleischer Camp.