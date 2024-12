Biccy.it - L’ex tronista Manuela smaschera Michele: “Cosa ha fatto con me”

Longobardi ha violato il regolamento di Uomini e Donne e durante la registrazione di ieri è stato sbugiardato dalle sue corteggiatrici. Oggi pare che la redazione mariana abbia deciso di interrompere il percorso del giovane e sul caso è intervenuta ancheCarriero,che un anno fa è stata corteggiata da.Quando è uscita la notizia che Longobardi sarebbe tornato a Uomini e Donne e si sarebbe seduto sul trono,ha dichiarato a Fan Page: “La news non mi ha di certo spiazzato, come credo non abbia spiazzato neanche il pubblico a casa. Ho sempre scommesso su questo epilogo. Già durante il mio trono ho espresso più volte il presentimento che lui ambisse a prendere il mio posto. Nella vita però non ho mai avuto la presunzione di non sbagliarmi mai ed è per questo che gli ho dato il beneficio del dubbio“.