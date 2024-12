La Vardera si dimette dalla Commissione regionale Antimafia e spiega perché

Leggi su Dayitalianews.com

A giudizio per violenza privata per la sua attività giornalistaIl deputatoIsmaele La, del gruppo misto all’Ars, si è dimessoparlamentare. La comunicazione è stata resa nota ieri (17 dicembre) in aula, anche se le dimissioni risalirebbero al 19 di novembre. La motivazione “aldilà della curiosità tempistica della comunicazione in aula, non ha a che vedere con la mia attività politica –La-, bensì a quando facevo il giornalista, ho fatto delle semplici domande ad una persona che avrebbe assisto ad un omicidio efferato come quello del giovane Aldo Naro, con il paradosso che, io ed il mio ex collega, siamo stati vittime di una brutale aggressione”. La, in seguito a quell’episodio è stato rinviato a giudizio per violenza privata e, una volta appreso del procedimento giudiziario a suo carico, si è immediatamente dimessoparlamentare, dandone notizia lui stesso attraverso i suoi canali social.