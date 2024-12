Ilfattoquotidiano.it - Investe passeggino con bimba e non si ferma, dirigente comunale rintracciato e arrestato a Milano

“Non me ne sono accorto”. Così l’uomo, che ha travolto sulle strisce una donna che spingeva unin piazza Durante a, è statodalla polizia locale dicon l’accusa di lesioni e omissione di soccorso. La piccola ha riportato solo lievi contusioni al volto ed è stata medicata all’ospedale Niguarda. L’uomo,del Comune dicon una lunga carriera alle spalle, era recentemente passato dalla direzione delle politiche per l’abitare a quella degli appalti pubblici a Palazzo Marino. Era stato sospeso dal servizio pochi giorni prima dell’incidente.L’incidente è avvenuto alle 9 del mattino in piazza Durante, nei pressi di piazzale Loreto, all’incrocio tra via Catalani e via Casoretto, una zona priva di semafori ma dotata di strisce pedonali.