Iltempo.it - Indietro miei Prodi: il piano anti Schlein del Professore, la mente dietro al Centro

Leggi su Iltempo.it

Un ritorno ai tempi d'oro, quando i cronisti bivaccavano sotto ai portici di Bologna in attesa di una sua dichiarazione. Insignito (o auto-insignito) del ruolo di grande «cacciatore», opinionista fisso su La7, il salotto buono di Urbano Cairo, in pratica il rientro nell'agone politico a tutti gli effetti. Attaccato da Giorgia Meloni nell'intervento di chiusura di Atreju e non difeso da Ellyche inizia a temerlo: chissà che una volta tanto la presidente del Consiglio e la leader del maggior partito di opposizione non siano d'accordo. D'altra parte è lui ladel «» da costruire, l'arbitro supremo del tormentone più in voga nel campo largo: cercasi federatore. Altrimenti detto, colui o colei che alla fine dovrà sottrarre alla «sventurata» Elly la fascia da capitano. E presentarsi alle elezioni come alternativa a Giorgia Meloni.