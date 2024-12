Game-experience.it - Helldivers 2, è disponibile l’evento crossover con Killzone, scopriamo tutti i contenuti e le novità

Leggi su Game-experience.it

Dopo giorni di rumor, arriva la conferma ufficiale:2 ha ricevutocon, riportando in scena l’iconico universo di Guerrilla Games attraverso il primo evento ufficiale di questo tipo del TPS di Arrowhead Game Studios.Aggiungiamo inoltre che questo evento segna il ritorno di2, il celebre FPS che lasciò un segno indelebile ai tempi di PS3, consentendo ai fan più nostalgici di mettere le proprie mani su nuoviesclusivi.Già disponibili in2, iin questione includono un set di armatura ispirata agli Helghast, il fucile d’assalto StA-52, un banner personalizzato, un mantello con il simbolo degli Helghast ed anche un nuovo titolo per il giocatore.Ma non è tutto, difatti Arrowhead Game Studios ha confermato l’arrivo di una seconda ondata diin arrivo il 23 dicembre 2024, ampliando in questo modo l’offerta per celebrare ulteriormente il franchise