Ilrestodelcarlino.it - Cori da stadio per l’addio a Iseo Maggiori

Applausi,dae striscioni ieri mattina a Scandiano per l’ultimo addio al 64enne, lo storico tifoso della Reggiana deceduto all’ospedale di Reggio.si è spento domenica 15 dicembre a causa di una grave malattia. Il corteo funebre in auto è partito dall’obitorio del nosocomio scandianese dove era stata allestita la camera ardente. Grande commozione durante il funerale celebrato nella chiesa parrocchiale del centro di Scandiano. Molte persone hanno partecipato alla funzione religiosa funebre. Non sono mancati i tanti tifosi della Reggiana e anche dei gruppi d’altre squadre di calcio.era una figura storica, molto noto agli scandianesi. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono stati pubblicati in questi giorni sui gruppi social in memoria di. "Buona ultima trasferta", hanno scritto ieri gli amici del gruppo Vandelli.