Ilfattoquotidiano.it - Concordato preventivo, la “rivoluzione” immaginaria di Leo e la realtà dei fatti: chi aderisce paga meno e lo Stato perde gettito

Maurizio Leo abbozza. “È un risultato da valutare, discreto“, dice commentando i deludenti numeri con cui si è chiusa la seconda finestra per aderire albiennale tra fisco e partite Iva. Il viceministro all’Economia si è peraltro ben guardato dall’ufficializzare i dati, che come in altre occasioni sono stati “anticipati” dal Sole 24 Ore. Cosa dicono? Che lo strumento su cui l’esponente di FdI aveva scommesso, convinto che avrebbe indotto i contribuenti infedeli a dichiarare gradualmente di più, èscelto in totale solo da 584mila partite Iva, il 13% di una platea di 2,6 milioni di autonomi soggetti agli Indici di affidabilità fiscale e 1,7 milioni di forfettari (quelli che applicano la flat tax). La seconda tranche ha fatto registraredi 60mila adesioni aggiuntive, confermando il flop emerso dai risultati della prima tornata chiusa il 31 ottobre.