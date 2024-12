Liberoquotidiano.it - Caltanissetta, casa di riposo lager: anziani legati alle sedie a rotelle

Unadiin cui i poverivenivano trattati come prigionieri. I carabinieri dihanno arrestato nove persone (sei in carcere e tre ai domiciliari), dipendenti della Rsa Santa Chiara, per maltrattamenti, sequestro e abbandono di persona ed esercizio abusivo di pratiche sanitarie. Glivenivano immobilizzati a letto ocon cinghie, impedendo loro qualunque tipo di movimento. Sono più di 50 gli episodi di maltrattamento accertati, in quattro mesi da luglio ad ottobre.