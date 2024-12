Quotidiano.net - Arte contemporanea e restauri: il progetto del Centro La Venaria Reale ad Addis Abeba

di Anna Mangiarotti Incredibile, anche l’ha bisogno di. E Sara Abram, che il prestigiosoconservazione restauro “La“ (accanto a Torino) sovrintende come segretario generale (titolo specifico in una Fondazione), ce lo conferma. Non è un paradosso? "Per niente, gli artisti del Novecento hanno scombinato secoli di tradizione, incominciando a utilizzare metodologie e materiali non convenzionali". Che arrugginiscono, ammuffiscono, scoloriscono, si spengono, si essiccano, fermentano. infestati dagli insetti. "Al restauratore sono richieste perciò competenze scientifiche e savoir- faire manuale". Siamo all’ultima frontiera? "Intanto, mi ci sono appassionata. E dopo aver seguito il percorso formativo di storica dell’concentrandomi su questo arco cronologico, sono entrata nella Fondazione dalla sua nascita, nel 2005".