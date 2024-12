Wicked Parte 2 | rivelato il titolo e la data d’uscita

Leggi su Cinefilos.it

2:ile laLa Universal Pictures ha annunciato cheDue si intitolerà: For Good. Come sapranno senza dubbio i fan del musical di successo di Broadway, la canzone “For Good” è la penultima melodia dello spettacolo, un duetto tra Elphaba e Glinda.Il primo film sta ancora andando forte al botteghino dopo un mese di uscita mondiale. L’adattamento acclamato dalla critica del regista Jon M. Chu è rimasto al secondo posto con 22,5 milioni di dollari da 3.689 sale nel suo quarto fine settimana nei cinema e attualmente si attesta a 359 milioni di dollari negli Stati Uniti e oltre 524 milioni di dollari in tutto il mondo.Annunciata anche la, leggermente anticipata rispetto a quello che si ipotizzava: il 21 novembre 2025.Il cast completo diCynthia Erivo interpreta Elphaba, che alla fine diventerà la “Strega Cattiva dell’Ovest“, mentre la megastar del pop Ariana Grande interpreterà Glinda, alias “Strega Buona dell’Est“.