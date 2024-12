Nerdpool.it - WICKED: PARTE 2 ottiene un nuovo titolo e una data di uscita (leggermente) anticipata

“In qualunque modo finiscano le nostre storie, so che tu hai riscritto la mia essendo mio amica”.La Universal Pictures ha annunciato che2 ha ricevuto une sarà ora conosciuto come: For Good.Come i fan del musical di Broadway sapranno sicuramente, la canzone “For Good” è la penultima canzone dello spettacolo, un duetto tra Elphaba e Glinda.https://twitter.com/movie/status/1868763128655483269?refsrc=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1868763128655483269%7Ctwgr%5Eb1fa415e67c91e3011e6bcaab8ad587078e75c4b%7Ctwcon%5Es1&refurl=https%3A%2F%2Fsffgazette.com%2Ffantasy%2Fmovies%2F-part-2-gets-a-new-title-and-a-slightly-earlier-release-date-a8567Dopo due decenni come uno dei musical più amati e duraturi del palcoscenico,fa il suo atteso viaggio sul grande schermo come evento cinematografico spettacolare e generazionale in questa stagione natalizia.