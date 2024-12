Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen in Turchia da Erdo?an e lui batte cassa: “Serve altro sostegno dall’Ue per i rifugiati siriani”. Lei: “Pronto 1 miliardo”

Recep Tayyip Erdo?an torna arecon l’Unione europea ma non fa sconti ai curdi promettendo ancora il pugno duro. Il presidente turco ha accolto ad Ankara la capa della Commissione Ue, Ursula von der, e non ha perso tempo dichiarando di aspettarsi uneconomico “in modo tale che il ritorno deinel loro Paese diventi una realtà”. Fondi che sono prontamente arrivati, dato che proprio la capa del Berlaymont, una volta arrivata, ha annunciato “un ulterioredi euro per il 2024? in favore dellaper la gestione dei. I fondi sosterranno “l’istruzione e la sanità per iin, la gestione della migrazione e delle frontiere, compresi i rimpatri volontari dei. Man mano che le cose si evolvono sul campo, potremo adattare questoalle nuove esigenze che potrebbero verificarsi in Siria”.