Gravidanzaonline.it - Vacanze di Natale con un neonato: consigli per organizzarsi a casa o in viaggio

Leggi su Gravidanzaonline.it

Il periodo natalizio può essere tanto gioioso ed elettrizzante quanto stancante, soprattutto se nella propria vita è appena arrivato un. I primi mesi, come è noto, sono i più delicati e difficili da gestire, ma con qualche accorgimento anche ilpuò tramutarsi in un momento di felicità e pace.Vediamo come è possibile organizzare il tempo festivo, sia che lo si trascorra a, sia che lo si passi in vacanza. Allattamento Alimentazione delnei primi giorni: quando deve mangiare e 5Come affrontare al meglio i primi giorni dopo il parto: ecco quanto deve mangiare ile come riconoscere quando ha fame. Che cosa fare se si passano ledi?Ledicon unrappresentano un momento molto speciale ed emozionante, in particolar modo se si decide di trascorrerle nella propria, che ha atteso per mesi la presenza del nuovo membro della famiglia.