Un 'Conclave' fiorentino. Brillano i gioielli di Penko

Le preziose creazioni della Bottega Orafa Paolodi Firenze protagoniste del film Conclave, ultima opera del regista premio Oscar Edward Berger. Stasera, al cinema Principe, alla presenza della costumista Lisy Christl, si terrà un’anteprima esclusiva (su invito) del film, con la presentazione del critico cinematografico Giovanni Bogani, che annovera un cast d’eccezione composto da Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini e Sergio Castellitto. Il film, candidato a sei Golden Globes e a 11 Critics Choice Awards (tra cui migliori costumi), uscirà nelle sale italiane giovedì. La pellicola, ispirata al romanzo di Robert Harris, non si distingue solo per il contenuto, ma anche per l’attenzione ai dettagli visivi, tra i quali spiccano iappositamente creati dalla Bottega Orafa Paolo