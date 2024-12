Metropolitanmagazine.it - Ucciso il generale russo Kirillov da una bomba a Mosca

Il tenenteIgorstava lasciando un condominio martedì mattina quando un ordigno nascosto in uno scooter è esploso, ha riferito il comitato investigativo. Secondo quanto riferito, anche il suo assistente sarebbe stato. Ilera a capo delle forze di protezione nucleare russe: le Forze di difesa nucleare, biologica e chimica.Qualche giorno fa, il Servizio di sicurezza ucraino (SBU) ha incriminatoin contumacia (che significa che non si trovava nel Paese) per l’uso di armi chimiche in Ucraina. L’SBU sostiene che le armi chimiche sono state utilizzate nel Paese più di 4.800 volte dall’invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022. Lo hanno accusato di aver commesso un crimine di guerra. “L’indagine preliminare è in corso per documentare altri fatti di violazioni del diritto umanitario internazionale”, ha detto lunedì l’SBU.