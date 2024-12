Anteprima24.it - Spaccio di cocaina e crack: reato riqualificato, 49enne condannato a un anno di carcere

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ arrivata la sentenza del Tribunale di Benevento nei confronti di Franco Silvino, 49 anni di Benevento, arrestato il 10 marzo 2023 con l’accusa di detenzione edi sostanze stupefacenti. L’uomo era stato trovato in possesso di 14 involucri contenentidurante una perquisizione domiciliare.Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione, oltre a una multa, per i tre capi di imputazione contestati. Tuttavia, la difesa di Franco, rappresentata dall’avvocato Gerardo Giorgione, è riuscita a ottenere una parziale vittoria in aula. Il giudice ha assolto l’imputato dall’accusa diper il capo A, relativo alla presunta cessione di droga, accogliendo la tesi difensiva che non c’erano prove sufficienti a dimostrare la cessione.