Inter-news.it - Sommer, sorpresa di compleanno in allenamento: il tributo dei tifosi!

Leggi su Inter-news.it

Giornata memorabile ad Appiano Gentile: mentre l’Inter festeggia l’ampissima vittoria sulla Lazio, Yanncelebra il. Un gruppo disceglie di rendergli omaggio.GIORNO DA RICORDARE – Doppia festa in casa Inter all’indomani della goleada contro la Lazio. I nerazzurri, già al lavoro ad Appiano Gentile in vista della gara di Coppa Italia contro l’Udinese, celebrano lo 0-6 messo a segno all’Olimpico ma non solo. Oggi, infatti, è il giorno di Yannche, reduce da un altro importantissimo clean-sheet, spegne trentasei candeline. Il portiere svizzero festeggia ila lavoro, insieme al resto del gruppo di Simone Inzaghi, ma non solo.La festa organizzata daiin onore diDOVEROSO – Un Inter club svizzero – precisamente il JZ4 di Cadenazzo – ha voluto rendere omaggio anel giorno del suo