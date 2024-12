Lortica.it - Sistema di geolocalizzazione per i soccorsi pienamente operativo. Criticata la proposta del Pd sulla cartellonistica

Nota del vicesindaco Lucia Tanti e degli assessori Monica Manneschi e Alessandro Casi“Arezzo è tra le poche città ad aver implementato un avanzatodiper facilitare l’arrivo dei mezzi di soccorso, anche nelle aree periferiche o difficili da individuare. Questo strumento, presentato ufficialmente lo scorso 22 luglio con il coinvolgimento della Asl Toscana sud-est, rappresenta un significativo miglioramento per la sicurezza sanitaria.Ladel gruppo consiliare Pd, che rilancia l’uso dellacolorata, è stata già esaminata e bocciata dal tavolo tecnico Comune-Asl, poiché considerata inefficace e superata. Per comprendere la differenza: laè come una macchina da scrivere, mentre laè come un computer. Invitiamo il Pd a evitare allarmismi e a documentarsi meglio su soluzioni già operative e collaudate.