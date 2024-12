Quotidiano.net - Siria, fossa comune con oltre 100mila cadaveri vicino a Damasco: “Corpi torturati e gettati in sacchi di farina”

Roma, 17 dicembre 2024 – Orrore in. Unache potrebbe contenere i resti diè stata rinvenuta a 40 chilometri a Nord di, nella località di al-Qutayfah. Lo riporta Al Jazeera, citando Mouaz Moustafa, capo dell'organizzazione non governativa Syrian Emergency Task Force con sede negli Stati Uniti. “Centomila è la stima più prudente del numero disepolti nel sito – ha detto Moustafa –. È una stima molto, molto estremamente prudente”. Members of Syria's White Helmets civil defence transport body-bags containing human remains that were recovered from a mass grave, in Damascus, on December 16, 2024. Islamist-led rebels took Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in Syria.