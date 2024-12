Calciomercato.it - Roma, fanno sul serio per Dybala: blitz e incontro con l’agente

Tornano con insistenza le voci su un possibile divorzio del fantasista argentino con il club giallorosso: summit di mercato con il rappresentante del giocatoreLa notizia che scuote lae l’ambiente giallorosso. Il Galatasaray fa sulper Pauloe nelle scorse oredel fantasista ha incontrato i dirigenti del club turco.Paulo(LaPresse) – Calciomercato.itUna vera e propria bomba di mercato deflagra su Trigoria, in un momento certamente non facile per la squadra giallorossa invischiata nella lotta per non retrocedere dopo 16 giornate di campionato e una prima parte di stagione da dimenticare. Ranieri al momento non è riuscito a dare la svolta sperata nonostante i segnali incoraggianti in Europa League nella larga vittoria contro il Braga, subito cancellata dal tonfo di domenica sul campo della matricola Como.