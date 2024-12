Lanazione.it - Menzione di merito al premio Lunezia per lo scrittore pisano Gianluca Lucchese

Pisa, 17 dicembre 2024 -, autore egià noto per il libro “Il pescatore d’immagini”, si è aggiudicato una prestigiosadinella sezione Autori di Testo del2024. Il testo premiato, intitolato “Ordinaria follia”, esplora un parallelismo tra un interprete ipotetico e il celebreCharles Bukowski, evocando uno stile cantautorale profondo e riflessivo. L’inciso, “Ordinaria follia infinita / in un morso selvaggio di vita / gente brutta stonata un po’ fiacca / divorata soltanto dal nulla”, mette in luce la capacità dell’autore di unire poesia e musicalità, elementi cardine del. La Direzione Artistica delha comunicato i nomi dei tre finalisti della Sezione Autori di Testo, sezione storica della manifestazione dedicata alla musical-letterarietà, ossia alla magia delle parole fuse alla musica.