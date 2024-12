Liberoquotidiano.it - "Mariotto sta male, ecco perché era in sedia a rotelle: è il momento di aiutare", bomba di Roberto Alessi

La Rai ha deciso di confermare Guillermonel ruolo di giurato a Ballando con le Stelle, la notizia è dello scorso sabato, annunciata durante la diretta su Rai 1 proprio da Milly Carlucci. Insomma nessuna conseguenza alle polemiche che hanno travoltonegli ultimi giorni. In particolare l'accusa secondo cui lo stilista avrebbe compiuto un gesto inappropriato toccando le parti intime di un ballerino durante una puntata del format danzereccio di Viale Mazzini. Un'accusa che sia il ballerino coinvolto che Milly Carlucci hanno ridimensionato, definendo il tutto come un gesto puramente casuale. Inoltre,nella puntata del 30 novembre aveva abbandonato lo studio, senza fornire nessuna particolare spiegazione. Nella puntata in cui è stato riammesso, si è scusato col pubblico e con la Carlucci, dunque ha anche rivelato di avere non meglio precisati problemi di salute.