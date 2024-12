Liberoquotidiano.it - Lusso, gastronomia e magia nel cuore del Principato

Monte Carlo è sinonimo di raffinatezza, bellezza e prestigio. Al centro di questo incantevole panorama si erge il Fairmont Monte Carlo, un resort a quattro stelle incastonato tra il Mar Mediterraneo e il leggendario Casinò di Monte-Carlo. Con camere e suite rinnovate, il Fairmont rappresenta uno degli hotel dipiù grandi d'Europa, offrendo esperienze che uniscono relax e modernità in un'atmosfera ispirata ai colori della Riviera. Le camere, progettate nei toni del blu e del beige, riflettono l'essenza deldi Monaco. Tra queste, le spettacolari camere Hairpin offrono una vista esclusiva sulle gare automobilistiche del mitico rally di Montecarlo, regalando agli ospiti un posto in prima fila per uno degli eventi più iconici della città. Il comfort è garantito da arredi eleganti e spazi ottimizzati per il lavoro e il relax.