Quotidiano.net - L’opera e la terra, Villa Verdi ora è di Stato

Leggi su Quotidiano.net

Nel grande parco aveva piantato un platano e lo aveva chiamato Rigoletto, un salice era Traviata e una quercia Trovatore, proprio come la trilogia popolare. Mentre volava nell’empireo della musica, sempre più famoso e sempre più amato, Giuseppeteneva le radici solidamente ancorate alla, a quella bassa padana da cui proveniva e che era per lui anche linfa di ispirazione. E il suo mondo era tutto là, nella grandedi Sant’Agata dinova, inpiacentina ma ad appena una manciata di chilometri da Busseto e dalle Roncole, il nido parmense. Quellache – chiusa da più di due anni per un tormentato iter di eredità e controversie – diventerà definitivamente delloitaliano: proprio ieri Luigi La Rocca, direttore generale per archeologia, belle arti e paesaggio del ministero della Cultura, ha firmato il decreto di esproprio della residenza e delle sue pertinenze che entreranno in possesso delloil 28 febbraio 2025.