Inter-news.it - Lautaro Martinez, in Lazio-Inter manca il gol ma non il sacrificio

Leggi su Inter-news.it

non partecipa alla festa del gol di(0-6). Tuttavia i numeri della sua partita sottolineano un approccio da non sottovalutare.ANCORA A SECCO – I numeri stagionali dicontinuano ad essere pesantemente sotto le aspettative. Il capitano dell’è fermo a 6 gol in 19 presenze (considerando anche la Champions League), e l’ultimo risale al 3 novembre (1-0 contro il Venezia). Tuttavia questo non appare un problema il giorno dopo la vittoria dell’per 6-0 in casa della, in cui segnano sei compagni diversi. Anche perché, come sottolinea lo stesso Simone Inzaghi dopo il fischio finale, il numero 10 offre una buonissima prestazione, che qui riassumiamo nei numeri.inè invisibile ma efficaceLAVORO SPORCO – Contro lamette fine alla striscia positiva di tre gol consecutivi allo Stadio Olimpico.