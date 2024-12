Amica.it - L’abito leggero di georgette pastello si abbina agli stivali cuissard a tacco alto. Un mix irresistibile

A volte per aggiungere un po’ di brio ai capi dell’armadio è sufficiente mixarli in maniera inedita. Per farlo, basta accostare tra loro pezzi che solitamente vengono indossati con altro e che si distinguono per uno stile completamente diverso. Se poi sono anche capi che possono essere messi in stagioni differenti, è anche meglio. L’esempio perfetto per quest’inverno? Il binomio abito romantico edel look che prendiamo in esame oggi.Si tratta di un total outfit firmato Chloé che ci dà lo spunto per dimostrare come possano essere accostati due pezziantipodi, forse uniti solo da un certo fascino boho chic, lo stesso che ha permeato l’intera collezione autunno inverno 2024/25 della maison francese.