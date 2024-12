Amica.it - La paura per la vita del Colonello Tommasi porta Don Massimo a indagare sulla sua aggressione: stasera in tv la nona puntata di "Don Matteo 14"

La tragedia, come spesso accade, è dietro l’angolo. E ora siamo col fiato sospeso per sapere se ilriuscirà a salvarsi nel penultimo appuntamento con Don14. Ladella serie sul prete detective, interpretato da Raoul Bova (e che qui si fa chiamare don) è eccezionalmentein tv, martedì, alle 21.30 su Rai 1 e come sempre in streaming su RaiPlay, dove si trovano anche tutti gli episodi già trasmessi.Un appuntamento doppio, questa settimana, con Don14. Che ci saluterà giovedì sera con il gran finale. Intanto, però, la piccola comunità è sconvolta per la brutaleall’ex Comandante dei Carabinieri di Spoleto. Per fortuna c’è donad aiutare il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) a fare chiarezza sull’accaduto.