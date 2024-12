Quotidiano.net - La Bce integra i rating di Scope: parità con le agenzie statunitensi

Leggi su Quotidiano.net

La Banca centrale europea ha completato l'implementazione tecnica deidell'agenzia europeaper le attività date a garanzia nel suo quadro di valutazione del credito. Una mossa che pone "l'agenzia dieuropea su un piano dicon l'oligopolio delle". Lo comunicas, spiegando che con l'zione dei suoida parte della Bce "gli strumenti di debito consono ora idonei come garanzia nelle operazioni di politica monetaria della banca centrale". Negli anni passati alcune decisioni delledianglosassone erano state fortemente criticate, anche in Italia, con l'auspicio che l'Europa si dotasse di una sua agenzia. "Il nostro approccio aloffre agli investitori un'ulteriore prospettiva sul rischio creditizio delle banche, basata su una visione dei modelli di business bancari 'through the cycle', e pone l'accento sull'unione bancaria europea come punto di forza del credito.