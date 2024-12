Metropolitanmagazine.it - I progetti cinematografici e i documentari su Luigi Mangione non si fermano

Il regista americano Stephen Robert Morse, noto soprattutto per il suo lavoro su popolaricome Amanda Knox e Come rapinare una banca di Netflix, sta sviluppando un suoo sul presunto assassino della UnitedHealthcare,. Morse, due volte candidato agli Emmy, dirigerà il film che, come hanno detto i produttori a Deadline, racconterà l’omicidio del CEO di UnitedHealthcare Brian Thompson e le conseguenze attraverso il punto di vista di tutte le persone coinvolte, comprese le famiglie e lo stesso. Nel mentre, anche Anonymous Content e Jigsaw Productions di Alex Gibney hanno annunciato che collaboreranno per sviluppare e produrre uno separato sull’omicidio, come vi abbiamo riportato questa mattina.“Questo caso è complesso e solleva importanti questioni sul vigilantismo, il costo devastante di un sistema sanitario privatizzato e l’inevitabilità della violenza quando un cambiamento pacifico è visto come impossibile“, ha detto Morse.