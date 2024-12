Formiche.net - Cinesi in attesa. Hikvision, come TikTok, spera in Trump

Era stato Donalda interessarsi diproponendo limitazioni all’app cinese negli Stati Uniti per ragioni di sicurezza nazionale. Poi è stato Joe Biden a firmare la legge che ne impone il divieto a meno che entro il 19 gennaio prossimo le operazioni nel Paese non siano cedute a una società non cinese. In questi quattro anni di amministrazione Biden, l’ex e futuro presidente, che si insedierà nuovamente alla Casa Bianca il 20 gennaio, ha dato l’impressione di poter cambiare posizione.Proprio queste oscillazioni e la natura transazionale disembrano aver spinto la società cinese, che si definisce il più grande produttore al mondo di apparecchiature di videosorveglianza, ad annunciare, venerdì scorso, di aver abbandonato i contratti che aveva nella regione cinese dello Xinjiang, al centro delle discussioni per il trattamento della minoranza uigura (per gli Stati Uniti è “genocidio”).