Ilfattoquotidiano.it - Billie Eilish colpita al volto da una collana durante un concerto: la sua reazione diventa virale su TikTok. Che cosa è successo – IL VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Spiacevole incidente peril suo ultimoin Arizona, negli Stati Uniti. Mentre era sul palco, infatti, la popstar è stataalda un oggetto che pare sia stato lanciato dal pubblico.Èmentre la cantante stava eseguendo il brano What Was I Made For?.ha deciso di sedersi sul palco, come spesso accade in molte altre sue esibizione, per sentire ancora più da vicino l’intimità e l’amore che il suo pubblico le riserva in ogni. In quel momento, però, qualcuno deve aver lanciato un oggetto, identificato poi come una, che ha colpito la popstar in pieno. Fortunatamente, la cantante non avrebbe riportato ferite, né ha voluto commentare la situazione. Una volta, infatti,è sembrata parecchio infastidita, ma si è limitata a un’espressione di disappunto e ha poi continuato con la sua esibizione.