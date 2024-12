Lanazione.it - Benessere post tumore. Bilancio più che positivo per il progetto della Lilt

E’ terminato il primo ciclo dello ’Spazio’,di ApMassa Carrara per la promozione di gruppi di riabilitazione oncologica, rivolti a pazienti guariti un. L’attività, nata in collaborazione con il coordinamento regionaleToscana, si avvaleconsulenza del Centro per la riabilitazione oncologica (Cerion)ApFirenze-Ispro. L’offerta ha previsto sei incontri a cadenza settimanale svolti presso la Sala degli Specchi del Palazzo Ducale, a Massa, la cui partecipazione è stata completamente gratuita. I gruppi, a numero chiuso, hanno visto la presenza di 10 soggetti reclutati dall’unità Psicologica del Noa e impegnati in varie attività riabilitative. L’iniziativa, particolarmente significativa, ha rappresentato anche l’avvio di un-studio indirizzato a protocollare un modello unico di riabilitazione oncologica.