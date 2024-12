Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, un ko che fa davvero male

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il giorno dopo l’immeritata sconfitta contro il Termoli, in casala mente va ai tanti errori commessi a partire dal calcio di rigore fallito, che avrebbe cambiato l’andamento del match. Il tiro dagli undici metri calciato con il sinistro da Checco Maio ha trovato il portiere dei molisani Palombo, già disteso alla sua sinistra per bloccare il pallone in due tempi. Insomma, con un pizzico di freddezza in più si sarebbe potuta cambiare la traiettoria del tiro, ma ormai è andata così. Sul secondo rigore si è poi presentato Manel Minicucci che ha spiazzato il portiere e non ha fallito la rete del momentaneo pareggio, purtroppo alla fine risultato inutile. A rivedere le immagini del match sono stati anche scongiurati i dubbi sulla possibile posizione irregolare di Zammarchi in occasione del primo gol.