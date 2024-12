Gqitalia.it - A Londra Timothée Chalamet si è lasciato coinvolgere dal revival dello stile Britpop

Visto il calibro degli abiti alla Bob Dylan didurante la promozione di A Complete Unknown, è chiaro che si trova a suo agio nel vestire come un leggendario musicista folk. Ma a, per il photocall del film nel Regno Unito, il suo abbigliamento faceva anche riferimento all'imminentedel.Nella parte superiore,ha indossato una giacca Harrington grigio antracite chiusa fino al collo. Si tratta di una giacca Prada, quindi pulita, affilata e tagliata alla perfezione. Ma nello spirito di allentare le cose, l'attore ha risvoltato le maniche e la sua maglietta pendeva da sotto la vita. Oltre a rilassarsi come un vero rubacuori degli anni '90, la t-shirt lunga e la giacca abbottonata insieme sono un riferimento furtivo a una delle silhouette classiche del: camicie e giacche abbottonate e portate lunghe e non rimboccate.