Università | chi sono i rettori che si sono dati l’aumento ma il ministero ha congelato tutto

Bologna, 16 docembre 2024 – Iprovano ad aumentarsi le indennità, in virtù di un decreto del governo Draghi, ma ildell’e della Ricerca, per ora, congela. Dopo sindaci e ministri non parlamentari, ecco un’altra (possibile) tornata di aumenti di compensi. Sul tavolino del Mur ciinfatti i fascicoli di una trentina di atenei italiani. In comune questi plichi di carta hanno una cosa:delle indennità del rettore e dei provicari. “Ma visto che le richieste nei mesiincrementate”, secondo una nostra indiscrezione da fonti ministeriali, le pratiche per ora restano ferme lì, congelate. Il Dpcm 143 del 23 agosto 2022, emanato dall’allora premier Mario Draghi, permette infatti alledi adeguare queste indennità. Già qualche mese fa, la legge era finita nel mirino per i casi delledi Bari e del Salento, dove iavevano chiesto aumenti, scatenando le polemiche.