Ilrestodelcarlino.it - Un pareggio a reti inviolate tra Osimana e Montegranaro

: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Borgese (18’ st Calvigioni), Patrizi, Marchesini (36’ st Colonnini), Micucci, Fermani, Triana, Buonaventura (25’ st Gigli), Minnozzi (18’ st Mafei). Panchina: Cingolani, Rossetti, Modesti, Sasso, Mercanti. All. Labriola.: Taborda, Chimezie, Stortini, Gonzalez (39’ st Rotondo), Capodaglio, Alidori, Perpepaj, Proesmans (14’ st Proesmans), Mancini (47’ st Mangiacapre), Sindic, Tonuzi (36’ st Malavolta). Panchina: Cannella, Zaffagnini, Torricini D., Capasso, Torricini P. All. Mengo. Arbitro: Denti di Pesaro. L’trova un punto sotto l’albero, ma i senzatesta devono fare mea culpa. Per essersi svegliati troppo tardi, come spesso avviene. Solo che stavolta Triana non riesce a fare il numero come contro l’Urbania.