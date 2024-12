Ilrestodelcarlino.it - Udine la spunta ai supplementari. Civitanova a un passo dal colpaccio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

7271 dts DELSER CRICH : Bovenzi 14, Penna 5, Bacchini 5, Gianolla 34, Obouh Fegue 13, Sasso, Cancelli n, Bianchi 1, Casella ne, Agostini n, Gregori. All. Riga BAGALIER FE.BA: Panufnik 6, Perini 5, Mini 14, Binci 14, Jaworska 16, Sciarretta ne, Severini, Contati ne, Cesareo 13, Pelliccetti 3. All. Ferazzoli Arbitri: Occhiuzzi e Gallo Note: parziali 17-26, 30-33, 47-50, 62-62. La Febava ad undall’espugnare il campo di, ma deve arrendersi sul 72-71 dopo un tempo supplementare. Grande amarezza per la formazione ospite, capace in due occasioni di non capitalizzare il vantaggio accumulato. LA GARA. Dopo la palla a due parte bene, ma la reazione diè perentoria: Mini, Jaworska e Vinci segnano con grande costanza e la Feba al 10’ comanda sul 17-26.