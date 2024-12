Justcalcio.com - TS – “Notte speciale”. E le parole su Del Piero emozionano

2024-12-16 22:54:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport:Yildiz: “Ecco cosa è cambiato con il Venezia”Queste ledell’attaccante turco: “Sono molto contento per il premio. Ringrazio tutti i tifosi che fanno il tifo questo me. Siamo insieme, vinciamo insieme e tutto questo non può che essere dedicato a loro. È tutto molto bello. Significa che se lavoro bene posso solo migliorare. Ed è ciò che cerco di fare sempre”. Yildiz ha poi risposto sull’amaro e inconsolabile pareggio allo Stadium con il Venezia, seguito al successo in Champions contro il Manchester City? “Cosa è cambiato fra City e Venezia? Non è cambiato nulla tra City e Venezia. Il calcio è così, un momento va così e il momento dopo va diversamente. Adesso l’obiettivo è vincere con il Cagliari”. Il mio obiettivo nel 2025? Voglio solo stare bene, il resto verrà da sé”, ha concluso.